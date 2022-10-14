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    Условий для инклюзивного образования нет в 18% школ СКО

    14 Октября 2022, 13:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области провели мониторинг организаций образования на предмет создания условий для обучения детей с ограниченными возможностями. В регионе таких ребятишек 4 045, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по обеспечению качества в сфере образования, в регионе функционируют 26 специальных организаций образования для детей с особыми образовательными потребностями. В том числе семь специальных школ-интернатов, в которых обучаются 667 детей.

    В шести детских садах Петропавловска действуют 13 специальных групп, в которых воспитываются более 136 детей с различными нарушениями.

    В двух школах – одна городская и одна сельская - есть специальные классы для детей с задержкой психического развития. Их посещают 37 учащихся.

    «Условия для инклюзивного образования создали 77 % государственных детских садов - 47 из 61, 82% государственных общеобразовательных школ - 373 из 454. В области проделана значительная работа по получению качественного образования детей с особыми образовательными потребностями. Члены рабочей группы дали методические рекомендации и предложения по улучшению качества предоставляемых услуг», - подвели итоги мониторинга в департаменте.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование
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