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    Условие о модернизации производства поставил перед руководством АМТ глава Минэкологии

    23 Февраля 2021, 15:11

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев во вторник встретился с вице-президентом компании «АрселорМиттал Темиртау» Виджаем Гоялом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ходе встречи стороны обсудили проводимые компанией природоохранные мероприятия, а также недавний инцидент по превышению эмиссий.

    В беседе министр подчеркнул, что уровень загрязнения атмосферы Темиртау на сегодня является одной из главных экологических проблем страны. По данным М.Мирзагалиева, ежегодно с металлургического комплекса АО «Арселор Миттал Темиртау» в атмосферный воздух выбрасывается более 230 тысяч тонн загрязняющих веществ, это примерно 11 тонн загрязняющих веществ на каждого жителя города, включая детей и женщин. Реализуемые компанией природоохранные мероприятия глава Минэкологии назвал неэффективными. «На предприятии внедрены малоэффективные природоохранные мероприятия, работающие лишь на бумаге, и в «нарисованной отчетности«», - подчеркнул министр. За последние 5 лет предприятием было затрачено на природоохранные мероприятия 28 млрд тенге (67 млн долларов), а экологический эффект составил всего лишь снижение выбросов 190 тонн, или на 0,08% от фактических выбросов «Арселор Миттал Темиртау». В 2019 году компания взяла на себя обязательства в течение 2019-2024 годов снизить объемы выбросов на 60 тысяч тонн. «Однако, предприятие до сих пор не принимает меры по выполнению взятых на себя обязательств», - отметил М. Мирзагалиев. Учитывая экологическую обстановку Темиртау глава Минэкологии поставил вопрос перед руководством компании о проведении полной реконструкции и модернизации производства с переходом на наилучшие доступные технологии, со снижением объема выбросов минимум на 30% в ближайшие 4-года. Также министр обозначил необходимость внедрения автоматизированной системы мониторинга эмиссий, с передачей данных в режиме реального времени. В числе мер по улучшению состояния экологии города М. Мирзагалиев также напомнил об обязательстве компании по созданию «зеленого пояса» в Темиртау и прилегающей территории (посадка 500 тысяч деревьев). В апреле компания должна представить стратегический план развития по модернизации и реконструкции производства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Экология Промышленность
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