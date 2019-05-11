Ускорить реконструкцию участка дороги Нур-Султан-Павлодар поручил Роман Скляр

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Строители автобана Нур-Султан-Павлодар пообещали к 1 сентября закончить все работы по реконструкции дорожного покрытия на участке у посёлка Шидерты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пришёл третий подрядчик, четвертый, в 2017 году тендер долго проводили - год упустили. Давайте сроки конкретные. Сегодня я ставлю вам задачу - максимум три месяца. Если скорректируете их до двух с половиной, пожалуйста, - не возбраняется. Но так не пойдёт», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр дорожникам в ходе знакомства с ходом реконструкции автодороги «Нур-Султан - Павлодар» в районе п. Шидерты зоны города Экибастуз во время своей рабочей поездки в регион.



По мнению акима Павлодарской области Булата Бакауова, если подрядчики затянут работы до октября-ноября, то низкие температуры всё усложнят. «Максимум 20-25 дней - сделать верхний слой основания (дороги - Казинформ). Километр асфальта укладывать в день вы можете спокойно. Вы же издержки больше несёте. Давайте быстрее её завершать уже», - сказал министр строителям автотрассы.



Дорожники заявили, что приложат «все усилия закончить раньше», отметив, что до первого сентября все работы по дорожному покрытию закончат, и останется только произвести обустройство обочины, установить необходимые дорожные знаки.



Р. Скляр, кроме того, поручил дорожникам, чтобы они успели завершить все работы в срок, организовать длинный рабочий день.



О ходе работ по строительству трассы его проинформировало руководство компании «Казавтожол». По данным акимата области, для завершения сооружения автомагистрали необходимо закончить работы на нескольких участках, расположенных в Павлодарской области (последний участок трассы из расположенных в Акмолинской области, был сдан в эксплуатацию в январе 2019 года).

Напомним, на сегодня по территории Павлодарской области ведётся реконструкция 210 километров автомобильных дорог. Самый масштабный проект - это автобан «Нур-Султан - Павлодар», который значительно сократил путь от столицы до областного центра.