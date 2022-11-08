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    Ускорить реконструкцию водовода «Астрахань – Мангистау» поручил Президент

    8 Ноября 2022, 11:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области поручил ускорить запланированную реконструкцию водовода «Астрахань – Мангистау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Многие села Атырауской области не подключены к централизованному водоснабжению. Во многих населенных пунктах жители получают чистую воду только в определенное время. Это происходит из-за высокого износа инфраструктурных сетей. К примеру, очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, находятся в аварийном состоянии. В ближайшие пять лет дефицит пресной воды в регионе может достичь 40 %. Поэтому Правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения. Следует ускорить подключение двух новых фильтрующих станций. Нужно ускорить запланированную реконструкцию водовода «Астрахань – Мангистау», износ которого достиг 80%», - заявил К. Токаев.

    Как подчеркнул Президент, Правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой ветки водовода с Волги.

    «Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трех каналов. Необходимы ресурсы на восстановление еще одиннадцати. Поручаю Правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года. Обеспечение граждан питьевой водой – обязанность государства. Поэтому откладывать решение данного вопроса недопустимо», - сказал Глава государства.


    Фото:atpress.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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