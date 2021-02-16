Ускорить реализацию Комплексного плана приватизации призвал глава Минфина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрено реализовать 674 объекта государственной собственности и квазигосударственного сектора. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Ерулан Жамаубаев, Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрено реализовать 674 объекта государственной собственности и квазигосударственного сектора, из них 8 объектов республиканской собственности, 448 - коммунальной собственности, 65 - нацхолдингов и нацкомпаний, 153 - СПК (социально- предпринимательская корпорация).

«Однако, учитывая, что в составе материнских компаний будут реализованы и дочерние организации, общее количество объектов составляет 736. На 1 февраля разработаны и утверждены дорожные карты реализации по 384 объектам. По 8 объектам республиканской собственности уже ведутся подготовительные мероприятия по их реализации. Из них 7 объектов будут выставлены на продажу в 2021 году, 1 объект - в 2022 году ввиду технических проблем, связанных с оформлением земельного участка», - сказал министр финансов РК .

На сегодняшний день по 290 объектам еще не утверждены Дорожные карты.

Из них коммунальная собственность – 183, национальные холдинги и компании – 39 и СПК - 68 объектов.

«В связи с поручениями Главы государства необходимо обеспечить ускорение реализации Комплексного плана. Для чего прошу поручить местным исполнительным органам, СПК, национальным управляющим холдингам и национальным компаниям в срочном порядке разработать и утвердить дорожные карты реализации объектов. При этом предусмотреть сроки реализации большинства объектов в 2021 году», - сказал Е. Жамаубаев.