Ускорить работу по развитию морских портов Актау и Курык призвал Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активизировать создание транспортно-логистического хаба на базе специальной экономической зоны «Морпорт Актау» поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по формированию Казахстана в качестве транзитного хаба является приоритетной. В условиях текущей геополитической ситуации это приобретает особую актуальность. Интеграция транспортной системы Казахстана с международными коридорами позволит нам сохранить позиции в регионе как основного транзитного государства», - сказал Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По словам Премьер-Министра, транскаспийский международный транспортный маршрут и коридор «Север-Юг» являются основными маршрутами, позволяющими диверсифицировать транзитные и экспортные возможности.

«Следует ускорить работу по комплексному развитию морских портов Актау и Курык. В том числе активизировать создание транспортно-логистического хаба на базе СЭЗ «Морпорт Актау», - заявил глава Правительства.

Как отметил Премьер-Министр, для дальнейшего развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана надо качественно провести работу по трансформации КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию.

Ранее Алихан Смаилов поручил обеспечить базовым сырьем перерабатывающие предприятия.



