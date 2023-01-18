Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ускорить работу по развитию морских портов Актау и Курык призвал Алихан Смаилов

    18 Января 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активизировать создание транспортно-логистического хаба на базе специальной экономической зоны «Морпорт Актау» поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работа по формированию Казахстана в качестве транзитного хаба является приоритетной. В условиях текущей геополитической ситуации это приобретает особую актуальность. Интеграция транспортной системы Казахстана с международными коридорами позволит нам сохранить позиции в регионе как основного транзитного государства», - сказал Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    По словам Премьер-Министра, транскаспийский международный транспортный маршрут и коридор «Север-Юг» являются основными маршрутами, позволяющими диверсифицировать транзитные и экспортные возможности.

    «Следует ускорить работу по комплексному развитию морских портов Актау и Курык. В том числе активизировать создание транспортно-логистического хаба на базе СЭЗ «Морпорт Актау», - заявил глава Правительства.

    Как отметил Премьер-Министр, для дальнейшего развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана надо качественно провести работу по трансформации КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию.

    Ранее Алихан Смаилов поручил обеспечить базовым сырьем перерабатывающие предприятия.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Инфраструктурные проекты Экономика Логистика МИИР РК Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Провести работу по обновлению вагонов поручил Премьер-Министр РК
    Нужно обеспечить базовым сырьем перерабатывающие предприятия - Премьер-Министр РК
    У населения возникают большие нарекания по качеству автодорог - Алихан Смаилов
    Расширить пул индустриальных проектов поручил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
    2 Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
    3 Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области
    4 Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области
    5 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    Новости партнеров