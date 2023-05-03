Ускорить работу по развитию моногородов требуют депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев заявил о необходимости ускорения работы по развитию моногородов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Казахстане насчитывается 27 моногородов, в которых проживают 1,4 млн человек. И во многих из них имеются немало схожих, нерешенных проблем. Основные – это отток и снижение численности населения, высокий уровень безработицы, износ инженерной и транспортной инфраструктуры, недостаток и низкая материально-техническая обеспеченность социальной инфраструктуры», - сказал Берик Бейсенгалиев, озвучивая свой депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

В качестве примера он привел города Экибастуз, Кентау и Аркалык, где уровень изношенности водопроводных, канализационных, тепловых и сетей электроснабжения составляет выше 85%.

По его словам, в Аркалыке более 80% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии, а рост показателя младенческой смертности в 2022 году по сравнению с предыдущим увеличился на 40%. Основные причины – дефицит медицинских кадров и низкий уровень материально-технической базы учреждений здравоохранения. В результате более 50% населения вынуждена была выехать в другие регионы.

«При этом, Аркалык еще со времен Торгайской области является стратегически важным городом для отдаленных районов Костанайской области - Амангельдинского и Джангельдинского, в которых те же проблемы. Похожая ситуация сложилась и в других моногородах Казахстана, по некоторым из которых в перспективе возможно станет вопрос в преобразование в село (гг. Серебрянск, Каражал). В этой связи Министерством национальной экономики и акиматами разработаны проекты комплексных планов социально-экономического развития 10 городов, как Алтай, Балхаш, Жанатас, Житикара, Каратау, Лисаковск, Риддер, Серебрянск, Степногорск и Аркалык на 2023-2027 годы. На сегодняшний день эти планы еще не утверждены Правительством», - отметил депутат.

То есть, заявил народный избранник, комплексные планы, реализация, которых должна была начаться с 2023 года, до сих пор не исполняются.

«Своевременное принятие планов позволит увеличить объем промышленного производства и привлечения частных инвестиций в моногорода с открытием новых субъектов малого и среднего бизнеса, создать благоприятные условия в объектах образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также улучшить охват населения централизованным водоснабжением и снизить не только отток населения, но и создать условия для возвращения переехавших обратно. В связи с вышеизложенным, считаем необходимым ускорить утверждение Правительством указанных проектов комплексного плана для развития моногородов, прилегающих к ним районов и приступать к его реализации», - добавил Б. Бейсенгалиев.



