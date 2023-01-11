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    Ускорить исключение избыточных требований в сфере бизнеса поручил Алихан Смаилов

    11 Января 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявили около 10 тысяч избыточных требований в сфере предпринимательства и бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, подводя итоги расширенного заседания коллегии Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом мы определили порядка 10 тысяч таких избыточных требований, которые мешают предпринимательству. Мы весь прошлый год занимались решением проблем бизнеса, благодаря чему у нас в предпринимательстве за прошлый год количество субъектов выросло на 20% до 1,7 млн субъектов. Занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось на 9,3% до 3,7 млн человек», - сказал Алихан Смаилов.

    В целом, как отметил Премьер, доля предпринимательства в ВВП увеличилась.

    «Это один из результатов той работы, которую мы проводили. То есть решали проблемы бизнеса. Теперь если мы эти 10 тысяч избыточных требований, в том числе полтысячи в сфере торговли, исключим, то это придаст второе дыхание и новый импульс развитию предпринимательства в нашей стране. Надо эту работу ускорить», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

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