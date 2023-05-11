Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ускорение роста экономики Казахстана прогнозируют в МВФ

    11 Мая 2023, 20:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Улучшение бюджетной политики в большинстве стран Кавказа и Центральной Азии отмечают в Международном валютном фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Баланс бюджетной политики улучшился в большинстве стран, и государственный долг снизился. Однако снижение госдолга частично произошло из-за более сильного роста ВВП в номинальном выражении по причине инфляции, при том, что обменный курс вернулся после изначального снижения», - сказал заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Субир Лалл в ходе презентации доклада Международного валютного фонда «Перспективы региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия».

    Вместе с тем он озвучил прогнозы по росту экономики стран региона.

    «Мы прогнозируем, что рост в регионе Кавказа и Центральной Азии будет умеренным - до 4,2% в 2023 году, прежде чем частично улучшиться до 4,5% в следующем году. Это отражает объединенное воздействие текущего ужесточения денежно-кредитной политики и ожидаемого замедления в движении мигрантов и притока доходов из России в импортирующие страны и снижении производства золота и сельхозпродукции. С другой стороны, в Казахстане ожидается ускорение роста до 4,3% с 3,2% в 2022 году. По мере того, как добыча нефти будет нормализована и расширится добыча на месторождении Тенгиз», - заявил Субир Лалл.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика МВФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Объем денежных переводов из Казахстана в Россию вырос почти на 69 %
    В регионе ЦА и Кавказа Казахстан больше всего повышал базовую учетную ставку
    Экономика стран Кавказа и Центральной Азии выросла на 4,8% – МВФ
    36 крупных проектов планируется реализовать в отрасли машиностроения в этом году
    Популярное
    1 Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
    2 Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
    3 В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    Новости партнеров