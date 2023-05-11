Ускорение роста экономики Казахстана прогнозируют в МВФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Улучшение бюджетной политики в большинстве стран Кавказа и Центральной Азии отмечают в Международном валютном фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Баланс бюджетной политики улучшился в большинстве стран, и государственный долг снизился. Однако снижение госдолга частично произошло из-за более сильного роста ВВП в номинальном выражении по причине инфляции, при том, что обменный курс вернулся после изначального снижения», - сказал заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Субир Лалл в ходе презентации доклада Международного валютного фонда «Перспективы региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия».

Вместе с тем он озвучил прогнозы по росту экономики стран региона.

«Мы прогнозируем, что рост в регионе Кавказа и Центральной Азии будет умеренным - до 4,2% в 2023 году, прежде чем частично улучшиться до 4,5% в следующем году. Это отражает объединенное воздействие текущего ужесточения денежно-кредитной политики и ожидаемого замедления в движении мигрантов и притока доходов из России в импортирующие страны и снижении производства золота и сельхозпродукции. С другой стороны, в Казахстане ожидается ускорение роста до 4,3% с 3,2% в 2022 году. По мере того, как добыча нефти будет нормализована и расширится добыча на месторождении Тенгиз», - заявил Субир Лалл.



