Усилия по восстановлению после пандемии и борьбе с изменением климата должны быть связаны – посол ЕС в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» публикует статью посла Европейского Союза в Казахстане Свена-Олова Карлссона «Усилия по восстановлению после пандемии Covid-19 и борьбе с изменением климата должны быть неразрывны связаны».

12 декабря по случаю пятой годовщины принятия Парижского соглашения ряд мировых лидеров собрались вместе для того, чтобы признать и поддержать решимость столь многих мужчин и женщин, которые работают над созданием более безопасного и устойчивого мира с нулевым уровнем выбросов. Мира, который мы можем с гордостью оставить нашим внукам.

За последние пять лет решимость международного сообщества не раз подвергалась испытаниям. В прошлом году глобальное сообщество пострадало от вируса, оказавшего длительное воздействие на наши общества и экономики.

Возможно ли в разгар пандемии призывать к более активным глобальным действиям по борьбе с изменением климата? Мы считаем, что сейчас данный вопрос актуален как никогда.

Еще до пандемии Европейский Союз взял на себя обязательство возглавить процесс «зеленого» перехода. В декабре 2019 года Европейская Комиссия заявила о запуске Европейского «зеленого» курса – новой модели роста и дорожной карты для достижения климатической нейтральности в ЕС к 2050 году. И теперь, год спустя, мы приводим нашу политику в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, производство продуктов питания и биоразнообразие, в соответстивие с нашими целями устойчивого развития.

Теперь это является планом действий ЕС по восстановлению после пандемии. В рамках нашего пакета восстановления «Следующее поколение ЕС» и нашего следующего долгосрочного бюджета выделяется более половины триллиона евро на борьбу с изменением климата.

Для достижения климатической нейтральности к 2050 году, лидеры ЕС единогласно утвердили цель по сокращению выбросов углекислого газа не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Достижение цели в 55% поможет нам сэкономить 100 млрд. евро в следующем десятилетии.

Уже сейчас ряды «клуба с нулевым уровнем выбросов» растут. Япония присоединилась к ЕС, утвердив цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Другие страны планируют достичь нулевых выбросов примерно к середине века (Южная Африка, Южная Корея и Китай), однако им предстоит уточнить некоторые важные моменты. Канада объявила о новом законе о климатической нейтральности, а избранный президент Байден указал, что США будут двигаться в том же направлении. Международное сообщество, безусловно, также приветствует присоединение Казахстана к «клубу». Выступая на Саммите по климатическим амбициям, приуроченном к 5-летней годовщине принятия Парижского соглашения по климату, 12 декабря, Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что Казахстан достигнет углеродной нейтральности к 2060 году в рамках усиленного национального плана по климату.

Во время того же онлайн-саммита председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Мы хотим работать со всеми, кто согласен с тем, что необходимо установить цену на углерод. Мы готовы к более амбициозным обязательствам вместе со странами-единомышленниками».

Всем известно, что ни одно правительство не может справиться с изменением климата в одиночку. Именно по этой причине мы используем все возможности сотрудничества и дипломатии, задействовав такие инструменты, как соглашения о стратегическом партнерстве, торговая политика, помощь в целях развития и другие инструменты внешнего финансирования. Нам необходим добродетельный круг для достижения всех амбиций.

ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку странам Центральной Азии в целях обеспечения расширенного сотрудничества в области изменения климата, окружающей среды, а также управления энергетическими и водными ресурсами с помощью различных программ. Сюда входят Программа сотрудничества ЕС-Центральная Азия в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата (WECOOP), Водно-энергетическая программа для Центральной Азии (CAWEP), Нексус Диалог о взаимосвязи между водной, энергетической и продовольственной безопасностью и Национальные диалоги по водной политике в рамках Водной инициативы ЕС.

Мы призываем Казахстан продолжить работу по разработке низкоуглеродной стратегии при широком участии ученых, экспертов, бизнеса, НПО и зарубежных партнеров, включая ЕС. Благодаря своим ресурсам и амбициям Казахстан может стать региональным маяком для перехода к климатически нейтральной и ресурсоэффективной экономике.

Нулевой уровень выбросов становится новой нормой. Вместе с предоставлением развивающимся странам климатического финансирования в размере 100 млрд. долларов, достижение такого уровня должно стать итогом переговоров по климату, когда они возобновятся на 26-ой конференции сторон в Глазго в ноябре следующего года.

В последние годы ЕС продолжал играть ведущую роль в борьбе с изменением климата, но спустя пять лет со дня подписания Парижского соглашения как никогда важно, чтобы мы все выступили с четкими стратегиями достижения нулевых уровней выбросов и повышения нашего уровня амбиций на 2030 год.

Пандемия Covid-19 дала нам понять, что одной только хорошо выстроенной государственной политики недостаточно. Нам также нужно поощрять небольшие действия и шаги каждого, чтобы добиться большого коллективного воздействия. Это тот самый эффект снежного кома, который нам нужен, и начать необходимо с Парижского соглашения. Осознавая климатическую нейтральность как точку назначения, мир может мобилизовать своих лучших инженеров, бизнесменов, политиков, художников, ученых, НПО и граждан для совместной защиты того, что у всех нас есть за пределами границ и видов: нашей планеты.

Статью подписали:

Е.П. г-н Свен-Олов Карлссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Республике Казахстан

Е.П. г-н Паскуале Д'Авино, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Казахстан

Е.П. г-н Милан Коллар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Казахстан

Е.П. г-н Давид Артуро Карриедо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испании в Республике Казахстан

Е.П. г-н Андре Карстенс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Республике Казахстан

Е.П. г-н Боян Хаджиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Республике Казахстан

Г-н Аделину Вийейра Да Кунья Да Силва, Временный поверенный в делах Португальской Республики в Республике Казахстан

Е.П. г-н Бранко Раковец, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в Республике Казахстан с резиденцией в Москве



