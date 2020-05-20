Усилия Иордании сосредоточены на предотвращение второй волны вспышки коронавируса - министр ар-Рабади

АММАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный банк одобрил Иорданскому Хашимитскому Королевству (ИХК) финансирование проекта по преодолению последствий эпидемии COVID-19 стоимостью 20 млн. долл. США. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «Экстренное реагирование на вспышку коронавируса направлен на поддержание усилий Минздрава ИХК по обнаружению, предотвращению и реагированию на угрозу, создаваемую эпидемией, и повышению готовности системы здравоохранения.

Этот пакет неотложной помощи является частью программы стратегической готовности и реагирования ИХК на COVID-19 на сумму 6 млрд. долл. США, одобренной Советом исполнительных директоров Группы Всемирного банка для усиления развивающихся стран в способности принять ответные меры на эпидемию COVID-19.

Со слов регионального директора Всемирного банка по странам Машрика Сароджа Кумара Джха (бывший региональный директор ВБ по странам Центральной Азии), Иордания, как и другие соседние страны, страдает от этой пандемии. Ее последствия выходят за рамки сектора здравоохранения и вызывают замедление экономического роста и слабые перспективы роста. В этом контексте правительство Иордании приняло строгие меры для сдерживания распространения коронавируса.

«Поддержка способности Минздрава ИХК справиться с этим кризисом чрезвычайно важна во избежание сокращения масштабных реформ и улучшений в секторе здравоохранения, которых Иордания достигла за последние два десятилетия», - отметил С.К.Джха.

По словам министра планирования и международного сотрудничества в Иордании Уиссам Аднан ар-Рабади, Иордания была одной из первых стран в регионе, которая предприняла заблаговременные и решительные меры по предотвращению распространения вируса и его сдерживанию.

«Результаты этих мер очевидны благодаря уменьшению ежедневного числа инфицированных людей. По мере того, как правительство ИХК постепенно запустило работу коммерческих и экономических секторов, в ближайшие несколько недель усилия к оролевства будут сосредоточены на дополнительных мерах предосторожности, направленных на предотвращение второй волны вспышки коронавируса», - заявил У.ар-Рабади.

По словам министра, в рамках проекта «Экстренное реагирование на вспышку COVID-19», дальнейшая работа Минздрава и Национального эпидемиологического комитета будет направлена на улучшение выявления случаев заражения: тестирование, документирование и регистрации случаев инфицирования, отслеживания динамики инфекций по провинциям, оценка рисков и управления клинической помощью.

Этот проект поможет Минздраву ИХК в реализации национального плана обеспечения готовности и ответных действий на следующие 2 года. План, который был подготовлен в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, будет периодически обновляться, чтобы определить финансовые потребности для ряда сценариев эпидемии коронавируса .

Группа Всемирного банка (ГВБ) - одна из крупнейших в мире источников финансирования и знаний для развивающихся стран. Осуществляет оперативные и широко распространенные меры по оказанию помощи развивающимся странам усилить их ответ на пандемию. ГВБ также работает над расширением возможностей стран по мониторингу заболеваний, улучшению мер общественного здравоохранения и оказанию помощи учреждениям частного сектора в продолжении их деятельности и поддержании их персонала.

В течение следующих пятнадцати месяцев ГВБ предоставит до 160 млрд. долл. США финансовой поддержки, чтобы помочь странам защитить самые бедные и наиболее уязвимые слои населения, а также поддержать бизнес и способствовать восстановлению экономики. Это включает 50 млрд. долл. США новых ресурсов от Международной ассоциации развития в виде грантов или на очень льготных условиях.