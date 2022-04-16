Усилить требования к деятельности автошкол могут после снятия моратория

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно усиления требований к деятельности автошкол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2018 года, с момента исключения из компетенции Министерства внутренних дел РК контролирующих функций за деятельностью учебных организаций по подготовке водителей, указанные задачи в соответствии со статьей 80 Закона «О дорожном движении» выполняют профессиональные объединения, имеющиеся в каждом регионе («Союз водителей Казахстана», «Профсоюз работников транспорта и дорог» и др.)», - написал А. Смаилов в своем ответе .

По его словам, названные объединения вправе распространять опыт работы и давать рекомендации по стандарту подготовки водителей транспортных средств, защищать права и законные интересы учебных организаций, проводить их рейтинг, организовывать курсы повышения квалификации преподавателей, выдавать соответствующие сертификаты и др.

«Министерством национальной экономики отмечено, что предлагаемое внедрение лицензирования деятельности автошкол не согласуется с приоритетами по сокращению административных барьеров и упрощению процедуры создания бизнеса, определенными Национальным планом развития Казахстана до 2025 года (утвержден Указом Президента от 15 февраля 2018 года 636). В свою очередь, Министерство внутренних дел РК полагает возможным рассмотреть вопрос о переводе деятельности автошкол с уведомительного на разрешительный порядок по истечении действующего моратория на ужесточение контроля за бизнесом», - заключил Премьер.

Фото:acceler8driving.com

