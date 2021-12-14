Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК

    14 Декабря 2021, 09:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усилить темпы вакцинации и ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация стабильная, количество ежедневно регистрируемых больных коронавирусом не увеличивается, занятость мест в инфекционных больницах составляет 23%, а реанимационных мест 20%», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в «желтой» зоне - шесть регионов, в «зеленой» зоне - 11 регионов.

    «Всего вакцинировалось 8, 8 млн человек первым компонентом, это почти 78% от взрослого населения. Вторым компонентом привито более 8,3 млн человек, это около 70% населения. Необходимо продолжить соблюдение масочного режима, социальной дистанции, усилить темпы вакцинации и ревакцинации», - подчеркнул Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Аскар Мамин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    Около 30 медицинских объектов построят в Атырау до 2025 года
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами