Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усилить темпы вакцинации и ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация стабильная, количество ежедневно регистрируемых больных коронавирусом не увеличивается, занятость мест в инфекционных больницах составляет 23%, а реанимационных мест 20%», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в «желтой» зоне - шесть регионов, в «зеленой» зоне - 11 регионов.

«Всего вакцинировалось 8, 8 млн человек первым компонентом, это почти 78% от взрослого населения. Вторым компонентом привито более 8,3 млн человек, это около 70% населения. Необходимо продолжить соблюдение масочного режима, социальной дистанции, усилить темпы вакцинации и ревакцинации», - подчеркнул Аскар Мамин.



