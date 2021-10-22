Усилить санкции за получение «взятки» преподавателями вузов предлагает Антикор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал о состоянии коррумпированности в высших учебных заведениях страны согласно данным Transparency International, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе республиканского совещания с участием ректоров высших учебных заведений страны, Председатель Агентства отметил, что больше всего случаев коррупционных сделок в вузах совершаются в Атырау - 24%, Нур-Султане - 20%, Шымкенте - 12,5%, Алматы - 12%, Алматинской - 12%, Мангистауской - 10% и Туркестанской - 9% областях.

Наиболее часто неофициальные платежи были характерны для закрытия сессии - 64%, и поступления в ВУЗ – 14%. В каждом третьем случае инициатива исходила от работников ВУЗа, в остальных случаях через посредников и третьих лиц. В 95% случаев в виде вознаграждения выступали деньги от 5 тысяч до 200 тысяч тенге. В остальных случаях - цветы или конфеты.

28% опрошенных ответили, что другого варианта не было, а каждый пятый сообщил, что так удобнее и проще решать вопрос. В качестве решения данного вопроса Агентством предлагается усилить санкции по ст.247 УК, предусматривающей ответственность за получение незаконного вознаграждения работником негосударственной организации, куда входят и педагоги ВУЗов в рамках разрабатываемой Концепции антикоррупционной политики. Данная мера позволит перевести этот состав из уголовных проступков в категорию преступления средней тяжести.

Кроме того, Председатель Агентства отметил, что инструменты для предотвращения коррупции имеются, нужно лишь ими воспользоваться.

«Поэтому наша с вами общая задача – принять все необходимые меры для ее минимизации и искоренения. Наша задача воспитать и выпустить из ВУЗов достойных граждан нашей страны, ценящих честный труд и оказывающих заботу своей родине», - подчеркнул М. Ахметжанов.

В ходе совещания в целях придания нового импульса взаимодействия между организациями образования и антикоррупционной службой, а также повышения качество профилактики подписан совместный Меморандум между Агентством и Министерством образования и науки.