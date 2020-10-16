Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Усилить роль адвокатов предлагают в Казахстане

    16 Октября 2020, 12:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо усиление роли Республиканской коллегии адвокатов. Об этом заявила директор Департамента законодательства Министерства юстиции РК Бактыгуль Атагазиева в ходе конференции, посвященной реализации поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В основу выработанных предложений заложен принцип равенства прав адвоката и прокурора именно со стадии досудебного расследования, поскольку судебный процесс является логическим его завершением. К примеру, предусмотрены поправки, касающиеся ознакомления адвокатом с момента вступления в дело с конкретным перечнем процессуальных документов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела (регистрации в ЕРДР), протоколов задержания, осмотров, обысков, заключений специалистов, экспертиз и других», - сказала Бактыгуль Атагазиева.

    Спикер добавила, что в случае их принятия адвокаты смогут более эффективно выстроить свою линию защиты.

    «В целях сдерживания возможных фактов злоупотреблений со стороны адвокатов в рамках расширения их полномочий, на наш взгляд, дисциплинарным комиссиям на местах необходимо кардинально пересмотреть свою работу, акцентировав ее на соблюдение принципа неотвратимости наказания», - подчеркнула Бактыгуль Атагазиева.

    Другим немаловажным вопросом, по ее словам, остается усиление роли Республиканской коллегии адвокатов в контексте повышения статуса адвокатов.

    «Сегодня фактически у РКА нет непосредственных полномочий, все решения принимаются ее президиумом коллегиально. Видится целесообразным передать в ведение РКА полномочия президиума по координации деятельности коллегий адвокатов, организации повышения их профессионального уровня, методическому, информационному обеспечению коллегий, обобщению дисциплинарной практики и другие подобные полномочия», - считает Бактыгуль Атагазиева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст Судебный процесс Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дело Стати: Верховный суд Швеции отказал Нацбанку РК  в праве подачи апелляции
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков