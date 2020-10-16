Усилить роль адвокатов предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо усиление роли Республиканской коллегии адвокатов. Об этом заявила директор Департамента законодательства Министерства юстиции РК Бактыгуль Атагазиева в ходе конференции, посвященной реализации поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В основу выработанных предложений заложен принцип равенства прав адвоката и прокурора именно со стадии досудебного расследования, поскольку судебный процесс является логическим его завершением. К примеру, предусмотрены поправки, касающиеся ознакомления адвокатом с момента вступления в дело с конкретным перечнем процессуальных документов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела (регистрации в ЕРДР), протоколов задержания, осмотров, обысков, заключений специалистов, экспертиз и других», - сказала Бактыгуль Атагазиева.

Спикер добавила, что в случае их принятия адвокаты смогут более эффективно выстроить свою линию защиты.

«В целях сдерживания возможных фактов злоупотреблений со стороны адвокатов в рамках расширения их полномочий, на наш взгляд, дисциплинарным комиссиям на местах необходимо кардинально пересмотреть свою работу, акцентировав ее на соблюдение принципа неотвратимости наказания», - подчеркнула Бактыгуль Атагазиева.

Другим немаловажным вопросом, по ее словам, остается усиление роли Республиканской коллегии адвокатов в контексте повышения статуса адвокатов.

«Сегодня фактически у РКА нет непосредственных полномочий, все решения принимаются ее президиумом коллегиально. Видится целесообразным передать в ведение РКА полномочия президиума по координации деятельности коллегий адвокатов, организации повышения их профессионального уровня, методическому, информационному обеспечению коллегий, обобщению дисциплинарной практики и другие подобные полномочия», - считает Бактыгуль Атагазиева.