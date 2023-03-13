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    Усилить работу в сфере религии поручил Касым-Жомарт Токаев

    13 Марта 2023, 15:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальным направлением работы остается сфера межэтнических отношений. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с участием Премьер-Министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Укрепление межэтнического согласия является одним из краеугольных камней устойчивого развития нашей страны. Для реализации этой важнейшей задачи требуются совместные усилия центральных государственных органов и местных властей, Ассамблеи народа Казахстана и всего гражданского общества», – подчеркнул Глава государства.

    Наряду с этим, Президент акцентировал внимание на необходимости сохранения духовных ценностей.

    «Нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Безусловно, это очень важный вопрос. Если мы оставим его на самотек, то можем утратить наши национальные традиции. Поручаю акимам во взаимодействии с компетентными органами усилить работу в сфере религии», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Религия Общество
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