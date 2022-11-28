Усилить работу подкомиссий по вопросам приграничного сотрудничества предложил Президент РК

ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил уделить особое внимание улучшению приграничной инфраструктуры между Казахстаном и Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами Касым-Жомарт Токаев предложил сосредоточить совместные усилия на нескольких направлениях.

«Следует, на наш взгляд, усилить деятельность подкомиссий по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач подкомиссий входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества. Последнее заседание было проведено в октябре 2019 года, но в связи с коронавирусом, у нас не было в с тех пор встреч в рамках подкомиссий. Думаю, что очередное заседание подкомиссий можно было бы провести в скором времени, тем более накопились некоторые вопросы, которые требуют обсуждения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Также, по словам Президента, следует особое внимание нужно уделить и улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и России.

«Полагаю, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы «Один пояс - один путь», маршрута «Север-Юг» и, конечно, сопрягать эти маршруты с деятельностью Евразийского экономического союза», - добавил Глава государства.



