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    Усилить работу подкомиссий по вопросам приграничного сотрудничества предложил Президент РК

    28 Ноября 2022, 17:11

    ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил уделить особое внимание улучшению приграничной инфраструктуры между Казахстаном и Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами Касым-Жомарт Токаев предложил сосредоточить совместные усилия на нескольких направлениях.

    «Следует, на наш взгляд, усилить деятельность подкомиссий по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач подкомиссий входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества. Последнее заседание было проведено в октябре 2019 года, но в связи с коронавирусом, у нас не было в с тех пор встреч в рамках подкомиссий. Думаю, что очередное заседание подкомиссий можно было бы провести в скором времени, тем более накопились некоторые вопросы, которые требуют обсуждения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

    Также, по словам Президента, следует особое внимание нужно уделить и улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и России.

    «Полагаю, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы «Один пояс - один путь», маршрута «Север-Юг» и, конечно, сопрягать эти маршруты с деятельностью Евразийского экономического союза», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Россия
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