Усилить работу по соблюдению обязательств водопропуска и сократить потери поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эффективное прохождение вегетационного периода является основой урожайности и продовольственной безопасности страны в целом. Об этом заявил Прмьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшее количество орошаемых земель расположено в южных регионах страны. Вопрос обеспечения их поливной водой всегда стоял очень остро. Арало-Сырдарьинский и Шу-Таласский бассейны являются наиболее зависимыми от поступления воды из соседних стран. Согласно научным прогнозам объем данного стока будет снижаться и далее», - сказал Алихан Смаилов.

В перспективе, как отметил глава Кабмина, к 2040 году дефицит водных ресурсов составит порядка 15 кубических км в год.

«В связи с чем, в рамках межгосударственного сотрудничества необходимо усилить работу с нашими партнерами по вопросу соблюдения обязательств в соответствии с международными договорами. Важно отметить, что одними из основных проблем в водообеспечении являются наши внутренние недоработки, как в инфраструктуре, так и в организации работы. Здесь, в первую очередь, необходимо наладить максимально эффективное использование имеющихся водных ресурсов. В стране порядка 65 % водопотребления приходится на сельское хозяйство. При этом из-за неудовлетворительного состояния поливных каналов потери при транспортировке воды до полей составляют около половины. Это большие потери», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что всем известно плохое техническое состояние межхозяйственного канала К-30 в Туркестанской области. Но его реконструкцию не могут завершить уже более 12 лет.

«Похожая ситуация и по Левобережному магистральному каналу, от которого зависит большое количество фермеров Кызылординской области. И таких примеров очень много в южных областях страны. В идеале потери не должны превышать 10-15% в жаркое лето. Для этого необходимо привести в надлежащее состояние все оросительные каналы и водохранилища. Все процессы на этих объектах должны быть в обязательном порядке автоматизированы и цифровизированы. Важно весьма рационально подходить к распределению поливной воды. Для этого Министерству сельского хозяйства с акиматами необходимо активизировать работу с фермерами по диверсификации сельхозкультур», - подчеркнул Алихан Смаилов.