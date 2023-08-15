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    Усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей поручил Алихан Смаилов

    15 Августа 2023, 10:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам семи месяцев рост ВВП составил 4,8%. Значительный вклад в рост экономики внес реальный сектор. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так, в обрабатывающей промышленности, где рост составил 3%, увеличилось производство продуктов питания на 4,5%, напитков на 6,4%. В легкой промышленности рост на 21% обеспечен за счет увеличения производства текстильных изделий на более чем 37%. Производство пластмассовых и готовых металлических изделий выросло на 8%, в химической промышленности - на 4,1%. В машиностроении рост на 29% обеспечен за счет автомобилестроения на 43%, производства электрического оборудования почти на 34,5%, локомотивов и вагонов на 30%.Производство мебели увеличилось на 15%», - уточнил Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также отметил, что строительная отрасль демонстрирует уверенный рост - на 12%. Введено в эксплуатацию 8,5 млн кв.м жилья.

    В сфере услуг выросли торговля - почти на 10%, связь и транспорт - более чем на 8% и 7% соответственно.

    Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 14,4%.

    «По итогам 7-ми месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в Абайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы. Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской, Алматинской и Улытауской областях. Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Экономика
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