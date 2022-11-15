Усилить полномочия противопожарных инспекций поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целом по республике мы наблюдаем снижение процента пожаров и пострадавших. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В то же время зафиксирован рост числа пожаров в Абайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областях и в столице», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что в большинстве случаев причинами пожаров являются нарушения элементарных требований безопасности при эксплуатации печного, газового и электрического отопления.

«Необходимо принимать меры, направленные на построение более эффективной системы реагирования на данные нарушения. Нужно провести работу по усилению полномочий инспекций. Люди должны быть заинтересованы устранять выявленные нарушения и не допускать их в дальнейшем. Кроме того, уже неоднократно поднимался вопрос по выносу автономных котлов из жилых объектов на безопасные расстояния», - добавил Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что акимы регионов должны полностью решить эту проблему и принять соответствующие меры.



