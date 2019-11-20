Усилить ответственность за кражу скота предлагают в Генпрокуратуре РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК предлагают усилить ответственность за кражу скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем, что 42% нашего населения проживает в сельских местностях. Сельская жизнь связана со скотом. Сейчас кража скота очень настораживает и беспокоит население. Это непоправимый урон. Практика расследования показывает, что кража скота стала организованной. Сформировались организованные преступные группы. Есть чиновники, сотрудники правоохранительных органов, которые «крышуют» эти ОПГ. Сейчас, например, человек, совершивший кражу, возмещает ущерб. В этой связи уголовное дело сокращается и не проводится по нему окончательное расследование, не раскрывается преступная связь. По статистике около 60% краж завершается примирением сторон. Главные причины – возвращение украденного скота. Потому необходимо усилить борьбу с данным видом преступления и усилить ответственность», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

«Согласно законопроекту (по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства) за простой состав кражи предусматривается лишение свободы до 5 лет, а за кражу по предварительному сговору в крупном размере - 7 лет, за неоднократное - 10 лет. В особо крупных размерах и если это деяние совершено преступной группой, то предусматривается лишение свободы до 12 лет», - отметил Марат Ахметжанов.

По словам заместителя Генерального прокурора, мера по усилению ответственности позволит обеспечить должную охрану и защиту имущества людей.

Ранее Марат Ахметжанов рассказал, как в стране ужесточат наказание за насилие и педофилию.