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    Усилить обороноспособность Казахстана поручил Глава государства

    19 Апреля 2023, 12:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О необходимости усиления обороноспособности страны заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Требуются совершенно новые подходы к обеспечению национальной безопасности. Поэтому следует актуализировать соответствующую стратегию. Обновления требует и Концепция внешней политики страны, которая принималась в совершенно других геополитических условиях», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

    По словам Главы государства, сегодня в мире произошли серьезные изменения.

    «Поэтому особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, усиления обороноспособности, повышения авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона на международной арене», - добавил Президент РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Безопасность Токаев Касым-Жомарт
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