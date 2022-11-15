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    Усилить мониторинг роста цен порекомендовали акиматам

    15 Ноября 2022, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил ряд мер, на которые, по его мнению, нужно обратить внимание акиматам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Первое – усиление мониторинга динамики цен на социально значимые продовольственные товары и принятие комплексных мер по обеспечению их доступности;

    Второе – проведение точечной работы с инвесторами с координацией на всех уровнях вопросов их сопровождения;

    Третье – проработка мероприятий по достижению плановых показателей в промышленности и оперативное содействие в решении потенциальных проблем;

    Четвертое – продвижение доступных мер поддержки экспортеров для обеспечения достижения запланированных объемов поставок товаров отечественного производства;

    Пятое – своевременное реагирование на запросы бизнеса и поддержание благоприятных условий для ведения его деятельности.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Акимат Цены и тарифы
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