Усилить контроль за состоянием дорог поручил Премьер-Министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений касательно улучшения ситуации на казахстанских дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Первое. Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и акиматами провести детальный анализ роста аварийности. Следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.
По его словам, надо разработать соответствующие меры и внести их в разрабатываемую Концепцию по обеспечению общественной безопасности.
«Второе. Акиматам регионов принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры», - отметил Премьер.
Глава Кабмина призвал расширять сети камер фиксации нарушений.
«Третье. Министерству индустрии выработать механизм эффективного контроля
за качеством проведения технического осмотра транспортных средств. А главное – выработать меры по усилению контроля за состоянием дорог», - поручил А. Смаилов.
В четвертых, министерствам юстиции и внутренних дел поручено рассмотреть вопрос ответственности автошкол за некачественную подготовку водителей.
«Необходимо усилить наказание злостных нарушителей правил дорожного движения. Пятое. Министерствам внутренних дел, просвещения, информации и акиматам поручаю организовать информационно-разъяснительную работу по соблюдению дорожной безопасности», - заключил А. Смаилов.
Фото: primeminister.kz