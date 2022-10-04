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    Усилить контроль за состоянием дорог поручил Премьер-Министр

    4 Октября 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений касательно улучшения ситуации на казахстанских дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое. Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и акиматами провести детальный анализ роста аварийности. Следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, надо разработать соответствующие меры и внести их в разрабатываемую Концепцию по обеспечению общественной безопасности.

    «Второе. Акиматам регионов принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры», - отметил Премьер.

    Глава Кабмина призвал расширять сети камер фиксации нарушений.

    «Третье. Министерству индустрии выработать механизм эффективного контроля

    за качеством проведения технического осмотра транспортных средств. А главное – выработать меры по усилению контроля за состоянием дорог», - поручил А. Смаилов.

    В четвертых, министерствам юстиции и внутренних дел поручено рассмотреть вопрос ответственности автошкол за некачественную подготовку водителей.

    «Необходимо усилить наказание злостных нарушителей правил дорожного движения. Пятое. Министерствам внутренних дел, просвещения, информации и акиматам поручаю организовать информационно-разъяснительную работу по соблюдению дорожной безопасности», - заключил А. Смаилов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Безопасность Дороги
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