Усилить компетенции Уполномоченного по правам человека намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента одобрили проект Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса, законопроект разработан в целях реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Целью законопроекта является реализация внесенных изменений в Конституцию Республики Казахстан в части закрепления конституционного статуса Уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

«Как Вы знаете, нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи его деятельности, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам. Отныне, правовое положение и организация деятельности Уполномоченного определяются Конституционным законом. Следует отметить, что действующий закон об Уполномоченном принят недавно, 29 декабря прошлого года. В нем уже заложены основные положения о деятельности Уполномоченного. В этой связи, внесенный в Мажилис Парламента проект Конституционного закона об Уполномоченном разработан на базе действующих положений, с точечными дополнениями и пересмотром структуры закона», - пояснил Канат Мусин.

В целом, как отметил глава Минюста, проект Конституционного закона состоит из 6 глав и 23 статей.

Законопроект раскрывает цели и задачи деятельности Уполномоченного, его правовое положение и компетенцию.

Предусмотрены положения, связанные с организацией деятельности Уполномоченного, его представителей в областях и Национального центра по правам человека.

«Хотелось бы более подробно остановиться на основных новых положениях, не предусмотренных действующим законом. Новые положения можно разделить на две группы. Первое – это усиление компетенции Уполномоченного, а второе – повышение эффективности организации его деятельности», - добавил Канат Мусин.

По его словам, в части усиления компетенции Уполномоченного: во-первых, в реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право Уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Во-вторых, предлагается предоставить право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению.

В-третьих, в целях усиления компетенции Уполномоченного, закрепляется его право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.

«В части повышения эффективности организации деятельности Уполномоченного законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра. Полагаем, что принятие проекта Конституционного закона создаст правовые основы для деятельности Уполномоченного по правам человека, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией Республики Казахстан», - резюмировал Канат Мусин.