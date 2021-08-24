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Усилить кампанию по вакцинации населения поручил Аскар Мамин

24 Августа 2021 09:54
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Усилить кампанию по вакцинации населения поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил поручения касательно улучшения эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом эпидемиологическая ситуация улучшается, постепенно начал снижаться уровень заболеваемости. На протяжении предыдущей недели индекс репродуктивности вируса был ниже 1 и сейчас составляет 0,93», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В то же время, по его словам, все регионы, кроме Туркестанской области, остаются в «красной зоне».

«Занятость инфекционных коек составляет 49% и реанимационных 46%. Всего вакцинировано почти 6,5 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 5 млн чел. Кампанию по вакцинации необходимо усиливать и далее», - отметил Премьер-министр.

«Поручаю Межведомственной комиссии в регионах со стабилизирующейся ситуацией рассмотреть вопрос послабления ограничительных мер в выходные дни для субъектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq», - заключил А. Мамин.



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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Ashyq  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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