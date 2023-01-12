Усилить господдержку теплиц призвал депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рассмотреть дополнительные финансовые механизмы для теплиц предложил депутат Сената Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, поводом к запросу стали обращения жителей Сарыагашского района Туркестанской области, озвученные во время недавних встреч сенатора в регионе.

«На сегодняв республике из 1265 га теплиц 844 га расположены в Туркестанской области. В них ежегодно производится 91 тысяча тонн овощей, выращиванием которой занимаются более 12 тысяч фермеров. В Туркестанской области 66% производимой продукции приходится на Сарыагашский район. Это 30% ВВП района. Сегодня тепличное производство становится основой сельского хозяйства региона, обеспечивающей население качественными овощами, способными заменить импортную продукцию на прилавках магазинов. Поэтому поддержка этой отрасли означает поддержку внутреннего рынка страны и продовольственной безопасности», - сказал сенатор Али Бектаев, озвучивая свой запрос на имя Премьер-Министра РК в ходе пленарного заседания палаты.

Депутат отметил, что ключевыми факторами, негативно влияющими на развитие этой отрасли, является высокая стоимость коммунальных услуг, в связи с чем цены на импортные овощи ниже, а значит привлекательнее для покупателей. Кроме того, учитывая социальную значимость тепличных хозяйств, в условиях суровой зимы, им также необходимо дополнительно выделять уголь.

Вместе с тем, сенатор заявил о необходимости усиления государственной поддержки тепличного производства, которая на сегодня, по словам Али Бектаева практически не влияет на цену, качество и объемы тепличного производства.

«Особенно важно оказывать государственную поддержку теплицам, которые сами производят семена, выращивают саженцы, высевают их и получают урожай. Поэтому необходимо рассмотреть дополнительные финансовые механизмы для снижения затрат на семена, рассаду и коммунальные услуги. Также очень важно обеспечить производителей тепличных товаров льготными кредитами. Считаем, что проблемы, связанные с поддержанием и развитием тепличного производства, необходимо рассматривать и принимать комплексные решения на уровне Правительства»,- сказал Али Бектаев.



