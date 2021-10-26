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    Усилить эпидконтроль на госгранице и ускорить вакцинацию поручил Аскар Мамин

    26 Октября 2021, 09:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на госгранице, а также увеличить темпы вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. В то же время мы видим осложнение ситуации в соседних странах. Поэтому акимам регионов, особенно приграничных, нужно обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, четко мониторить уровень заболеваемости и принимать оперативные меры. Активизировать работу мониторинговых групп. Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на госгранице», - заявил Аскар Мамин на заседании Правительства.

    В настоящее время вакцинировано свыше 8,2 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 7,4 млн человек.

    «Как видим, темпы вакцинации снизились, их надо увеличить, в первую очередь, отстающим регионам. Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и города Нур-Султана взять на личный контроль и обеспечить требуемый охват вакцинацией», - сказал глава Правительства.

    «Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития продолжить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации, что единственный путь к сохранению здоровья – это получение прививки от коронавируса», - поручил Аскар Мамин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Премьер-министр РК Коронавирус в РК Вакцинация
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