Усилены требования к претендентам на стипендию «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 2023 года к претендентам на присуждение стипендии программы «Болашак» повышены требования. Теперь кандидаты для участия в конкурсном отборе по программе «Болашак» должны подтвердить знание иностранного языка, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте программы, претенденты при подаче заявлений должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. К примеру, при обучении на английском языке, поступающие в магистратуру должны иметь сертификат IELTS с результатом, как минимум 6.0 из 9.0, TOEFL: PBT 498 из 677, IBT 60 из 120, кандидаты для прохождения стажировки сертификаты - IELTS 5.0, TOEFL: PBT- 417, IBT - 35, DET 75.

«В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора по программе «Болашак». Эта мера принята для повышения качественного состава кандидатов. Претенденты на стипендию «Болашак» должны подтвердить высокий уровень знания иностранного языка. Исключение составляют казахстанцы, поступающие в докторантуру зарубежного вуза», - пояснил председатель правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов.

Напомним, с 2020 года в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов квотных категорий. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзамена по государственному языку КАЗТЕСТ с уровнем В1 и выше.

В 2023 году для обучения по программе «Болашак» выделено 555 стипендий. Из них 395 стипендий распределены по программам магистратуры/резидентуры, 50 – докторантуры, 110 стипендий для прохождения стажировки.

Процесс приема документов и конкурсного отбора полностью автоматизирован. Это обеспечило прозрачность присуждения международной стипендии. Претенденты подают заявки и проходят все этапы отбора, не выезжая из региона.



