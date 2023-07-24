Усиленно работают водолазы-спасатели на карагандинских водоемах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Работа водолазов-спасателей является интересной, но и сложной одновременно. Несмотря на профилактические меры, население по-прежнему нарушает правила безопасности на воде. Достаточно ли водолазов для охвата большого региона, и почему именно в нашем регионе водолазам работать сложнее, расскажет наш корреспондент.

Успешная работа водолазов-спасателей зависит от многих факторов. Один из них - профессиональное оборудование. Главный спасатель Сергей Целищев в этой сфере работает с 1983 года. Именно он проверяет исправность водолазного оборудования и выдает допуск к использованию.

«Водолазы, прежде чем погрузиться в воду, проверяют свое оборудование, это неукоснительное правило», - говорит главный спасатель водолазно-спасательного отделения Сергей Целищев.

Летнее оборудование водолазов весит около 30 кг. Зимнее доходит до 60. Водолазы работают даже при очень низких температурах. Физическая форма и снаряжение позволяют. За последние годы оснащение улучшилось, работа спасателей стала продуктивнее, говорят специалисты.

Ринат Латыпов работает водолазом-спасателем более 15 лет. Несмотря на низкую заработную плату в последние годы, остался верным профессии. После окончания учебы в Карагандинском политехническом университете, устроился работать на водно-спасательную станцию. Прошел все этапы переквалификации. Сейчас один из опытных водолазов в стране. Трагических случаев в работе не мало, но Ринат вспоминает особое погружение.

«Хороший случай был, мы искали человека несколько дней, а он оказывается дома был, вот хороший случай. Даже если мы столько сил потратили на его поиски, нам не обидно было. Мы были рады», - говорит Ринат Латыпов.

В каждом действии чувствуется командный дух и особая культура. Они натренированы физически и морально. Часто приезжая на вызов по поиску затонувших людей, сталкиваются с агрессией родных и близких. Всего по области 52 аттестованных водолаза-спасателя. Повышают мастерство в Приозерске, там основная база. С недавнего времени водолазы 1,2 квалификации могут проводить сложные водно-технические работы. Например, поднимать автомобили на поверхность. В целом работу наших специалистов затрудняет сильная мутность водоемов.

По Карагандинской области личного состава не хватает. Хотелось бы побольше людей. Также под водой видимости практически нет. У нас есть эхалоты, теле и видеосистема, но она используется при хорошей видимость», - говорит руководитель водолазно-спасательного отделения Владимир Гаврильков.

Несмотря на то, что уровень работы наших водолазов высокий, они уверяют - есть к чему стремиться. Водолазы-спасатели готовы повышать свою квалификацию и дальше. Если целью является посетить лучшие водолазно-спасательные базы СНГ и мира, то мечтой остается безопасный осознанный отдых жителей региона на воде.