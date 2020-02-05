Усиленная подготовка к паводковому периоду идет в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области идёт подготовка к весенним паводкам. В регионе проведут паспортизацию гидросооружений. На сегодняшний день сделаны запасы необходимых материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе расчищают от снега подъездные дороги к гидротехническим сооружениям. В целях контроля паводковых ситуаций, на каждый объект закреплены сотрудники предприятия. При введении режима повышенной готовности будет организовано круглосуточное дежурство.

Определены гидротехнические сооружения, которые в паводковый период могут создавать угрозы для населённых пунктов. Их порядка 50.

«На всех объектах областной коммунальной собственности были проведены предпаводковые подготовительные работы. Специалисты углубили и расширили автоводосбросы, вывезли мусор с русел рек. Также отсыпали и разровняли скальным грунтом гребни плотин, установили водомерные линейки», - сообщили в управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

Кроме того, отремонтировали шлюзы регуляторов на Саранском и Фёдоровском водохранилищах. В этом году начинается работа по капитальному ремонту аварийных гидротехнических сооружении – Топар и Тихоновка. Также будет проведена их паспортизация и декларирование.

В прошлом году завершены работы по санации реки Сокыр. В 2020 году планируется санация рек Шерубай-Нура и Топар.