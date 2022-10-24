Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Усиление ветра, туман и гололед прогнозируют синоптики 24 октября по РК

    24 Октября 2022, 00:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 24 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Погоду на большей части РК будет определять Западный антициклон, ожидается погода без осадков. Под влиянием фронтальных разделов окажутся западные, южные, и юго-восточные регионы страны, в связи с чем, ожидается дождь. В горных районах юга и юго-востока пройдут осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается усиление ветра, туман, гололед.

    Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовую погоду в 13 регионах Казахстана.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая