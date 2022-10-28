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Усиление ветра, туман и гололед ожидаются 28 октября в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Октября 2022, 02:12
Усиление ветра, туман и гололед ожидаются 28 октября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть республики 28 октября будет оказывать влияние северо-западный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Лишь через запад и восток республики будут проходить атмосферные фронты, где сохраняются осадки (дождь, снег), на юго-западе - дождь, временами сильный. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере и востоке - гололед, низовая метель.


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