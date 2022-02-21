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Усиление ветра ожидается в Казахстане 21 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 февраля на северо-запад РК будет смещаться циклон с районов Белого моря, что вызовет снег с метелью в северных регионах и осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями в западных регионах страны. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Ночью на западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
На западе, севере Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
Ночью на севере, юго-востоке, днем на востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на западе, юге, в центре области – туман, ночью на севере, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с днем с низовой метелью.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
На западе, севере, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
На севере, западе Актюбинской области ожидается гололед.
На севере Туркестанской, Мангистауской областей ожидается туман.
В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра 18-23 м/с.
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