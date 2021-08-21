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Усиление ветра ожидается в Казахстане 21 августа

21 Августа 2021 00:03
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Усиление ветра ожидается в Казахстане 21 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 августа по-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока и юга РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке – град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Жамбылской области днем в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, на северо-востоке области пыльная буря, на северо-востоке и юго-западе области усилится ветер 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, на северо-востоке области усилится ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидаются на западе пыльная буря, в горных районах и на западе области усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, днем в горных районах – гроза.

На юго-востоке и юге Кызылординской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем – пыльная буря.

На юге Карагандинской, в горных районах и юго-западе Восточно-Казахстанской, днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется очень сильная жара, на юге Мангистауской, Костанайской, на юго-западе Акмолинской областях сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, на большей части Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на западе Карагандинской, на юге Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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#Казгидромет   #Погода  
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