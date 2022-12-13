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Усиление ветра ожидается в Казахстане 13 декабря

13 Декабря 2022, 00:03
Усиление ветра ожидается в Казахстане 13 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 декабря на большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, с чем ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на севере, востоке республики по-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег, низовая метель.

На западе, севере, востоке, юге, юго-востоке РК усиление ветра, на юге, юго-востоке – туман.

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