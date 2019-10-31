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Усиление ветра и туман ожидаются в Казахстане 31 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с циклоном с районов ЕТР, сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, в северных регионах – гололед, на юге – гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской, Мангистауской, утром и днем в Кызылординской, днем в Восточно-Казахстанкой областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиления ветер 15-20 м/с.
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