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    • Усиление электросетей на западе Казахстана завершат в 2023 году

    3 Августа 2022 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК озвучил запланированные меры по усилению электрических сетей Южной и Западной зон ЕЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручено обеспечить ввод мощностей электроэнергии и своевременную реализации проектов по усилению электрических сетей Южной и Западной зон ЕЭС. На сегодня введено 340 МВт электрической мощностей, до конца т.г. планируется ввести дополнительно 240 МВт мощностей», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    Вместе с тем, по его словам, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе строительно-монтажные работы по усилению электрических сетей Западной энергозоны. (срок завершения 2023 год). Также ведется разработка технико-экономического обоснования по усилению электрических сетей Южной энергозоны. После разработки ТЭО будут определены параметры и сроки реализации проекта.

    «Все поставленные Главой государства задачи находятся на постоянном контроле министерства и будут реализованы в установленные сроки», - заключил Болат Акчулаков.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Энергетика #Строительство #Минэнерго РК
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