Усиление безопасности на транспорте - Сенат вернул законопроект в Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената во втором чтении вернули в Мажилис поправки в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, основными целями законопроекта являются:

- автоматизация транспортного контроля на дорогах;

- реализация норм международных договоров в сфере морского транспорта;

- совершенствование порядка расследования событий на железнодорожном транспорте и аварийных случаев с судами;

- приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации и авиационным требованиям Европейского союза;

- регулирование механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории.

«Высокая интенсивность автомобильных перевозок грузов требует принятия кардинальных мер по недопущению преждевременного разрушения дорожного полотна. Для этой цели на дорогах планируется установить автоматизированные станции измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств. Законопроектом предусмотрены нормы, определяющие порядок установки и функционирования станций измерения. При этом станции будут работать по принципу «Сергек» без участия человека. Реализация данных мер позволит обеспечить сохранность автодорог и исключить человеческий фактор при контроле на дорогах», - пояснил Каирбек Ускенбаев, представляя законопроект на пленарном заседании Сената.

31 марта 2021 года Казахстан ратифицировал Найробийскую международную конвенцию об удалении затонувших судов 2007 года. В этой связи, законопроектом предусмотрена обязанность судовладельца по страхованию своей гражданско-правовой ответственности по подъему затонувшего имущества. Предлагаемые нормы позволят Казахстану предъявить требования о возмещении расходов по подъему затонувшего судна напрямую страховой компании.

Ряд поправок направлен на повышение безопасности движения на железнодорожном и водном транспорте.

«В настоящее время расследование крушений и аварий на ж/д транспорте проводится уполномоченным органом в области транспорта, а события и инциденты – самими участниками перевозочного процесса. Учитывая ценность жизни людей, законопроектом предлагается передача в компетенцию уполномоченного органа расследование событий, столкновение подвижного состава пассажирских поездов. Кроме того, предусмотрена передача в компетенцию уполномоченного органа расследования аварийных случаев с судами, плавающими под флагом Казахстана на территории Каспийского моря», - заявил Каирбек Ускенбаев.

В сфере гражданской авиации предлагается ряд изменений, в том числе введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно, внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия «беспилотная авиационная система» и «беспилотное воздушное судно».

Проектом Закона также предусмотренаперсональная ответственность первого руководителя за выполнение возложенных задач на уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации и ответственность авиационных инспекторов за невыполнение своих служебных обязанностей.

Вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

«Однако граждане будут включены в такой список только за правонарушения на борту самолета в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности. Принимая во внимание международный опыт, проектом Закона предусмотрено внедрение понятия «справедливая культура»(Just Culture). Основной его принцип – нетерпимость по отношению преднамеренным нарушениям в отрасли гражданской авиации», - отметил глава Мининдустрии.

Также, проектом Закона предусмотрено внесение изменений в Земельный кодексдля приведения его в соответствие со стандартами ИКАО по получению разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории.

Кроме того, законопроект содержит актуальные поправки, направленные на подготовку к успешному прохождению аудита ИКАО на соответствие международным стандартам.

В сфере автомобильных дорог предлагается внедрение автоматизированной системы «электронной очереди» на государственной границе, то есть пропуск через границу иностранных транспортных средств будет осуществляться в порядке электронной очереди.

«3аконопроектом предусмотрены нормы по наделению полномочием Национального оператора по организации строительства пунктов пропуска на госгранице, передачи объектов дорожной службы в доверительное управление Национальному оператору. Также предлагается норма по солидарной ответственности авторского и технического надзора в период гарантийного срока по строительству дорог», - заявил министр индустрии.

