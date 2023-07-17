Усилен режим дежурства дорожников возле рынка «Алтын Орда» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На участке организовано круглосуточное дежурство, ведутся активные уборочные работы. Задействовано 4 ед. спецтехники и 10 рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Учитывая, что интенсивность данного отрезка составляет более 45 тысяч автомобилей в сутки (в будние дни), а вдоль самой дороги находятся ряд крупных рынков и торговых центров, не удивительно, что здесь ежедневно появляются тонны мусора.

В связи с этим дорожники постоянно ведут работы по содержанию, в том числе по уборке мусора на разделительной полосе и в полосе отвода.

Согласно информации Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол», в неделю с данного участка (речь идет о км 16-21, а/д Алматы-Бишкек) рабочие вывозят до 10 тонн мусора.

В ведомстве призывают автолюбителей ценить труд дорожных рабочих и выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места.