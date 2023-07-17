Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Усилен режим дежурства дорожников возле рынка «Алтын Орда» в Алматы

    17 Июля 2023, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На участке организовано круглосуточное дежурство, ведутся активные уборочные работы. Задействовано 4 ед. спецтехники и 10 рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

    Учитывая, что интенсивность данного отрезка составляет более 45 тысяч автомобилей в сутки (в будние дни), а вдоль самой дороги находятся ряд крупных рынков и торговых центров, не удивительно, что здесь ежедневно появляются тонны мусора.

    В связи с этим дорожники постоянно ведут работы по содержанию, в том числе по уборке мусора на разделительной полосе и в полосе отвода.

    Согласно информации Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол», в неделю с данного участка (речь идет о км 16-21, а/д Алматы-Бишкек) рабочие вывозят до 10 тонн мусора.

    В ведомстве призывают автолюбителей ценить труд дорожных рабочих и выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Алматы Транспорт Видео Дороги КазАвтоЖол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда Алматы будет полностью освещен
    Участок проспекта Республики закрыт на ремонт в Астане
    Не спать за рулем призывают полицейские Жамбылской области
    Когда Алматы станет «городом-садом»
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова