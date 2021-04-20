Ушла из жизни вдова Чингиза Айтматова

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Умерла Мария Айтматова, вдова писателя Чингиза Айтматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Об этом в Facebook сообщила общественный деятель, вице-президент фонда «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.

«Выражаю искренние соболезнования семье Чингиза Торекуловича Айтматова в связи с уходом супруги великого писателя Марии Урматовны Айтматовой», - написала в соцсетях Молдокматова.

Мария Урматовна родилась 13 июля в 1942 году в Чуйской области.