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    Ушла из жизни вдова Чингиза Айтматова

    20 Апреля 2021, 16:45

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Умерла Мария Айтматова, вдова писателя Чингиза Айтматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Об этом в Facebook сообщила общественный деятель, вице-президент фонда «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.

    «Выражаю искренние соболезнования семье Чингиза Торекуловича Айтматова в связи с уходом супруги великого писателя Марии Урматовны Айтматовой», - написала в соцсетях Молдокматова.

    Мария Урматовна родилась 13 июля в 1942 году в Чуйской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кыргызстан
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