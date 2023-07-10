Ушла из жизни сотрудник МИА «Казинформ» ТРК Президента РК Елена Шатохина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 июля 2023 года на 59-ом году скоропостижно ушла из жизни сотрудник агентства «Казинформ» Телерадиокомплекса Президента РК Шатохина Елена Аркадьевна.

Елена Аркадьевна родилась в Целиноградской области. Начала трудовую деятельность в 1981 году печатником-пробистом Целиноградского обкома КП Казахстана, работала оператором-наборщиком в газете «Столичный проспект». С 2003 года продолжила трудовую деятельность в газете «Казахстанская правда». С 2008 года работала в агентстве «Казинформ» оператором-редактором сектора выпуска информации. С 2014 года готовила ежедневный Календарь Казинформа «Даты. События» и «Дни рождения».