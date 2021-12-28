Ушла из жизни известный ученый Жанар Мустафина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ушла из жизни известный ученый, заслуженный врач-офтальмолог РК, дочь писателя Габидена Мустафина, профессор Жанар Мустафина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в Казахском Национальном медицинском университете имени С.Д.Асфендиярова.

«На 86-м году жизни скончалась известный ученый, заслуженный врач РК, Человек и Врач с большой буквы, профессор Жанар Габиденовна Мустафина. Она посвятила всю себя работе в медицине и науке, внесла огромный вклад в становление воспитательной работы в КазНМУ. Ее многогранная плодотворная работа снискала ей заслуженный авторитет и уважение по всей республике и за ее пределами. Ее заслуги перед народом и государством отмечены орденами «Парасат», «Знак почета», «Заслуженный врач Республики Казахстан» и многими другими наградами.

В последние годы вся ее неисчерпаемая энергия была направлена на воспитание будущего поколения врачей.

20-тысячный коллектив преподавателей, студентов и сотрудников КазНМУ, мы глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким. Светлый образ Жанар Габиденовны, ее энергия, доброта, отзывчивость, интеллект и душа навсегда останутся в памяти тех, кому посчастливилось знать и работать с ней«, - сказал ректор КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова Талгат Нургожин.

Жанар Габиденовна родилась в 1936 году в г. Новосибирске РСФСР. В 1960 г. окончила Алматинский медицинский институт им. В. Молотова. С 1960 года работала в Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней в должности младшего, затем старшего научного сотрудника, заместителя директора по науке.

В 1987-2001 годы являлась директором НИИ глазных болезней и заведующей кафедрой глазных болезней Алматинского государственного медицинского института. Была руководителем первого в СНГ учебно-методического, научно-производственного объединения «Офтальмология».

Долгие годы занимала должности главного офтальмолога и председателя Республиканского научного общества офтальмологов, председателя диссертационного совета. Проводила большую организационно-методическую работу по совершенствованию специализированной офтальмологической помощи сельскому населению республики, принимала активное участие во внедрении этапно-бригадного метода обслуживания.

С 2003 году занимала должность начальника отдела по воспитательной работе в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. Научно-практическая деятельность связана с решением проблем по разработке эффективных способов диагностики, лечения и восстановления зрения при глаукоме, сосудистой патологии глаз, близорукости, промышленной офтальмопатологии.

Она одна из создателей казахстанской офтальмологической школы, далеко известной за пределами РК. На руководящей работе находится свыше 30 лет. Автор более 300 научных статей, в том числе шести монографий, методических рекомендаций, учебных пособий, словарей, более 50 изобретений и патентов РК и РФ. Под руководством Ж. Г. Мустафиной защищены 20 кандидатских и докторских диссертаций.