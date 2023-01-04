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    Ушла из жизни бывший шеф-редактор МИА «Казинформ» Багдат Ильясова

    4 Января 2023, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ушла из жизни экс-шеф-редактор Международного информационного агентства «Казинформ» Ильясова Багдат Аубакировна, более 50 лет проработавшая в журналистике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ильясова Багдат Аубакировна родилась в 1943 году, уроженка города Акмолинска. Окончила Казахский государственный университет имени С. Кирова (1962-1968) по специальности «журналистика», а также факультет журналистики Московского государственного университета имени М. Ломоносова. Более 50 лет проработала в журналистике. Начала трудовую деятельность корректором в редакции краевой газеты «Молодой целинник» (1962-1965 гг.).

    В газете «Целиноградская правда» в разные годы работала литературным сотрудником, редактором, заведующей отделом писем, обозревателем редакции, заместителем главного редактора. С 2005 по 2016 годы работала в информационном агентстве «Казинформ».

    Багдат Аубакировна была высококвалифицированным специалистом, эрудированным, добросовестным работником. Ей были присущи последовательная направленность в труде, проявление гибкости, находчивость в поиске оптимального решения стоящих перед ней задач.

    Багдат Ильясова также является автором научных статей: «Сборник МГУ имени М. Ломоносова» и «Сборник КазГУ им. С. Кирова в Москве и Алмате». За активную и плодотворную работу была награждена благодарственным письмом, опубликованным в свое время в газете «Молодой целинник».

    Редакция МИА «Казинформ» выражает свои глубокие соболезнования родным и близким коллеги. Это большая и тяжелая утрата для агентства и отечественной журналистики.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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