Ушел из жизни ведущий глазной хирург Казахстана Серик Жумабаев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Серик Ембергенович Жумабаев - один из ведущих глазных хирургов Казахстана скончался на 63-м году жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ». Информацию подтвердили в управлении здравоохранения акимата Костанайской области.

Серик Ембергенович Жумабаев - отличник здравоохранения РК, лучший офтальмолог 2008 года РК.

Заведовал стационарным отделением, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории ГКП на ПХВ «Костанайская областная офтальмологическая больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Свой трудовой путь начинал врачом-интерном КазНИИ глазных болезней г. Алматы. В дальнейшем заведовал межрайонным глазным отделением Торгайской области. Прошёл двухгодичную клиническую ординатуру на базе КазНИИ глазных болезней г. Алматы. Врач-офтальмолог республиканского лазерного центра КазНИИ глазных болезней. Заведующий глазным отделением Торгайской областной больницы.

Заведовал стационарным отделением Костанайской областной офтальмологической больницы. Более 30 лет Серик Ембергенович посвятил работе в глазном отделении, внедрил в регионе лазерную хирургию, операции по поводу отслойки сетчатки, современную инновационную технологию оперативного лечения катаракты и глаукомы. Воспитал несколько поколений врачей-офтальмохирургов.

Отмечен почётными грамотами Министерства здравоохранения РК, акима области, областного Управления здравоохранения.



