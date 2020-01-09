Ушел из жизни ученый Умирзак Айтбаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сегодня утром в возрасте 83 лет ушел из жизни доктор филологических наук Умирзак Айтбаев. передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он был известен своими работами по вопросам лексикологии и терминологии казахского языка.

Умирзак Айтбаев родился в поселке Балтаколь Южно-Казахстанской области. Окончил КазГУ имени Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби). С 1989 года был вице-президентом международного общества «Қазақ тілі». В 1994 году стал членом-корреспондентом Академии наук Казахстана, а в 1997 году - академиком Академии социальных наук Республики Казахстан.

Долгое время Умирзак Айтбаев работал в Институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова.





Фото: turkystan.kz