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    Ушел из жизни титулованный казахстанский шахматист Олег Дзюбан

    8 Декабря 2022, 19:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский шахматист Олег Дзюбан скончался на 73-м году жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    «С прискорбием сообщаем, вчера в Алматы ушел от нас советский и казахстанский шахматист, мастер спорта СССР, международный мастер — Олег Иванович Дзюбан», - говорится в Instagram Федерации.

    Олег Иванович — шестикратный чемпион Казахской ССР (1973, 1978, 1981, 1982, 1983, 1990 годах). Участник полуфиналов двух чемпионатов СССР (в 1982 и 1984 году).

    В составе сборной Казахской ССР участник Спартакиад народов СССР 1975, 1979, 1983 и 1991 годах.

    В составе сборной Казахстана участник двух шахматных олимпиад (1994 и 1996 годы).

    Участник сильных по составу международных турниров в Алма-Ате (1989 и 1995 годы).

    Директор алма-атинского шахматного клуба «Дебют».

    «Казахстанская федерация шахмат выражает соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.


    Фото: chessnews.info
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