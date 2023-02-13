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    Ушел из жизни один из основоположников казахстанской геологоразведки Урал Акчулаков

    13 Февраля 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни один из основоположников казахстанской геологоразведки Урал Акчулаков. Профессор скончался в возрасте 86 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства энергетики РК. Урал Акчулаков – отец министра энергетики Болата Акчулакова.

    Акчулаков Урал Акчулакович родился в Гурьеве (ныне Атырау) в 1936 году. Урал Акчулаков - уникальный ученый, основоположник казахстанской геологоразведки, действительный член Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан. В 1958 году окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина. По профессии геолог.

    Трудовую деятельность начал коллектором, геологом, старшим геологом, техническим руководителем, начальником отдела Западно-Казахстанского геологического управления и ГУТНРЭ.

    В разные годы трудился заведующим лабораторией, заместителем директора по научной работе КазНИГРИ, начальником Балыкшинской НРЭ, начальником Западно-Казахстанской экспедиции по ГИС, главным геологом, начальником партии Алма-Атинской геофизической экспедиции, начальником геологического отдела ПГО «Казгеофизика», начальником главного управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК (1992-1994).

    Урал Акчулаков также занимал пост заместителя начальника главного управления минеральных ресурсов «Казгоснедра», генерального директора СП «Степной леопард», главного специалиста ТОО «Горно-экономический консалтинг», директора ТОО «Центроконсалтинг», был учредителем, членом попечительского совета общественного фонда «Мунайшы» им. Н.А. Марабаева.

    Он является автор более 170 опубликованных и рукописных научных трудов, Нефтяной энциклопедии Казахстана, обоих выпусков. Первооткрыватель ряда месторождений нефти и газа — Прорва, Мартыши, Камышитовый, Жанажол, Жетыбай, Узень, Тасбулат, Кенкияк, Урихтау, Карачаганак и др.


    Фото: novoetv.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Общество Геология
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