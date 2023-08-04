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    Ушел из жизни один из основателей ансамбля «Дос-Мукасан»

    4 Августа 2023, 12:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 75-м году ушел из жизни один из основателей ансамбля «Дос-Мукасан» Александр Литвинов. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович. Он был одним из основателей нашего ансамбля, барабанщик. Ансамбль «Дос-Мұқасан» выражает глубочайшие соболезнования детям, родным и близким. Он останется в наших сердцах как самый искренний, добрый, честный, отзывчивый и светлый человек», - сообщается на официальной странице группы в Instagram.

    Первый профессиональный вокально-инструментальный ансамбль Казахстана был создан 1 августа 1967 года. Тогда в селе Баянаул Павлодарской области состоялся первый концерт ВИА «Дос-Мукасан».

    В прошлом году в широкий прокат вышел фильм о легендарной музыкальной группе «Дос-Мукасан». Историческую ленту сняли при поддержке Министерства культуры и спорта и Государственного центра поддержки национального кино.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Общество Музыка
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