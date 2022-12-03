Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Ушел из жизни легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов

    3 Декабря 2022, 18:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый олимпийский чемпион казахского происхождения по баскетболу в составе сборной СССР Алжан Жармухамедов скончался в возрасте 78 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому змею было 78 лет», – говорится в заявлении на официальном сайте баскетбольного клуба ЦСКА.

    Алжан Жармухамедов выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов, став соавтором множества больших побед. В рядах красно-синих он выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и невероятные 10 титулов чемпиона СССР. Огромных успехов спортсмен добился со сборной Союза, в том числе, завоевав золото Олимпийских игр в 1972 году, при его участии завоеваны бронза Олимпиады-1976, три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.

    Алжан Жармухамедов родился в 1944 году в Узбекистане.

    После завершения игровой карьеры он продолжал вносить вклад в развитие баскетбола, в том числе в Казахстане.

    Редакция МИА «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного спортсмена Алжана Мусурбековича Жармухамедова.

    Главное фото:cskabasket.ru

    Автор:

    Анеля Касымова

    Спорт Память Баскетбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Джо Байден отреагировал на вылет США с ЧМ-2022 по футболу
    Суперматч сборных Англии и Франции состоится в четвертьфинале ЧМ-2022 по футболу
    Англичане уверенно переиграли Сенегал и вышли в четвертьфинал ЧМ-2022
    Килиан Мбаппе установил рекорд на ЧМ-2022
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана
    2 16 многоэтажек и более 40 частных домов остались без тепла в Петропавловске
    3 Рождественская благотворительная ярмарка проходит в Астане
    4 Цех по переработке шерсти открыла сельчанка в Атырауской области
    5 Пожар произошел в столичном жилом комплексе «Barys City»
    Новости партнеров