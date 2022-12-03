Ушел из жизни легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый олимпийский чемпион казахского происхождения по баскетболу в составе сборной СССР Алжан Жармухамедов скончался в возрасте 78 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому змею было 78 лет», – говорится в заявлении на официальном сайте баскетбольного клуба ЦСКА.

Алжан Жармухамедов выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов, став соавтором множества больших побед. В рядах красно-синих он выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и невероятные 10 титулов чемпиона СССР. Огромных успехов спортсмен добился со сборной Союза, в том числе, завоевав золото Олимпийских игр в 1972 году, при его участии завоеваны бронза Олимпиады-1976, три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.

Алжан Жармухамедов родился в 1944 году в Узбекистане.

После завершения игровой карьеры он продолжал вносить вклад в развитие баскетбола, в том числе в Казахстане.

Редакция МИА «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного спортсмена Алжана Мусурбековича Жармухамедова.

Главное фото:cskabasket.ru